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Хосеба Эчеберриа
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
19:00
Атлетик
2 : 0
Депортиво
15.05.2010
15 мая 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 74'
Атлетик
2
Депортиво
0
минуты: 1' - 74'
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Реал
5 : 1
Атлетик
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Реал
5
Атлетик
1
был в запасе
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
Атлетик
1 : 1
Малага
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
минуты: 84' - 90'
Атлетик
1
Малага
1
минуты: 84' - 90'
15.04.2010
15 апр. 2010
чт
22:55
Валенсия
2 : 0
Атлетик
15.04.2010
15 апр. 2010
чт
22:55
был в запасе
Валенсия
2
Атлетик
0
был в запасе
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
Атлетик
4 : 1
Тенерифе
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
минуты: 66' - 90'
Атлетик
4
Тенерифе
1
минуты: 66' - 90'
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
21:00
Мальорка
2 : 0
Атлетик
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
21:00
минуты: 75' - 90'
Мальорка
2
Атлетик
0
минуты: 75' - 90'
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
20:00
Сарагоса
1 : 2
Атлетик
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
20:00
был в запасе
Сарагоса
1
Атлетик
2
был в запасе
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
23:00
Атлетик
1 : 2
Валенсия
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
23:00
был в запасе
Атлетик
1
Валенсия
2
был в запасе
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:00
Расинг
0 : 2
Атлетик
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Расинг
0
Атлетик
2
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
23:55
Атлетик
1 : 0
Атлетико
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
23:55
был в запасе
Атлетик
1
Атлетико
0
был в запасе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
20:00
Атлетик
1 : 2
Спортинг
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
20:00
минуты: 87' - 90'
Атлетик
1
Спортинг
2
минуты: 87' - 90'
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
Вальядолид
2 : 2
Атлетик
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
минуты: 15' - 90'
Вальядолид
2
Атлетик
2
минуты: 15' - 90'
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
19:00
Атлетик
0 : 4
Севилья
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
19:00
был в запасе
Атлетик
0
Севилья
4
был в запасе
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
22:00
Тенерифе
1 : 0
Атлетик
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
22:00
минуты: 1' - 65'
Тенерифе
1
Атлетик
0
минуты: 1' - 65'
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
22:00
Херес
0 : 1
Атлетик
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
22:00
был в запасе
Херес
0
Атлетик
1
был в запасе