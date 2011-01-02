Йон Велес
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 18:00
Атлетик
1 : 2
Депортиво
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 18:00
минуты: 59' - 90'
Атлетик
1
Депортиво
2
минуты: 59' - 90'
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 23:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетик
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетик
0
был в запасе
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 21:00
Атлетик
1 : 0
Осасуна
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 21:00
минуты: 86' - 90'
Атлетик
1
Осасуна
0
минуты: 86' - 90'
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 23:55
Реал
5 : 1
Атлетик
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 23:55
был в запасе
Реал
5
Атлетик
1
был в запасе
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 20:00
Атлетик
1 : 0
Альмерия
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 20:00
был в запасе
Атлетик
1
Альмерия
0
был в запасе
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
Вильярреал
4 : 1
Атлетик
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
минуты: 69' - 90'
Вильярреал
4
Атлетик
1
минуты: 69' - 90'
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 23:00
Атлетик
3 : 0
Хетафе
31.10.2010 31 окт. 2010 вс 23:00
был в запасе
Атлетик
3
Хетафе
0
был в запасе
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 20:00
Севилья
4 : 3
Атлетик
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 20:00
минуты: 63' - 90'
Севилья
4
Атлетик
3
минуты: 63' - 90'
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 20:00
Атлетик
2 : 1
Сарагоса
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 20:00
был в запасе
Атлетик
2
Сарагоса
1
был в запасе
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 21:00
Спортинг
2 : 2
Атлетик
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 21:00
минуты: 70' - 90'
Спортинг
2
Атлетик
2
минуты: 70' - 90'