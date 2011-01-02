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Йон Велес
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
18:00
Атлетик
1 : 2
Депортиво
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
18:00
минуты: 59' - 90'
Атлетик
1
Депортиво
2
минуты: 59' - 90'
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
23:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетик
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетик
0
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
21:00
Атлетик
1 : 0
Осасуна
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
21:00
минуты: 86' - 90'
Атлетик
1
Осасуна
0
минуты: 86' - 90'
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
23:55
Реал
5 : 1
Атлетик
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
23:55
был в запасе
Реал
5
Атлетик
1
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
20:00
Атлетик
1 : 0
Альмерия
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
20:00
был в запасе
Атлетик
1
Альмерия
0
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
Вильярреал
4 : 1
Атлетик
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 69' - 90'
Вильярреал
4
Атлетик
1
минуты: 69' - 90'
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
23:00
Атлетик
3 : 0
Хетафе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
23:00
был в запасе
Атлетик
3
Хетафе
0
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
20:00
Севилья
4 : 3
Атлетик
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
20:00
минуты: 63' - 90'
Севилья
4
Атлетик
3
минуты: 63' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
20:00
Атлетик
2 : 1
Сарагоса
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
20:00
был в запасе
Атлетик
2
Сарагоса
1
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
21:00
Спортинг
2 : 2
Атлетик
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
21:00
минуты: 70' - 90'
Спортинг
2
Атлетик
2
минуты: 70' - 90'