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Хави Мартинес
№8
Защитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 сент. 1988 (31) год
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
испания. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Бавария
3 : 1
Фрайбург
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 84'
Бавария
3
Фрайбург
1
минуты: 1' - 84'
13.06.2020
13 июня 2020
сб
19:30
Бавария
2 : 1
Боруссия
13.06.2020
13 июня 2020
сб
19:30
минуты: 88' - 90'
Бавария
2
Боруссия
1
минуты: 88' - 90'
06.06.2020
06 июня 2020
сб
16:30
Байер
2 : 4
Бавария
06.06.2020
06 июня 2020
сб
16:30
минуты: 74' - 90'
Байер
2
Бавария
4
минуты: 74' - 90'
30.05.2020
30 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5 : 0
Фортуна
30.05.2020
30 мая 2020
сб
19:30
был в запасе
Бавария
5
Фортуна
0
был в запасе
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
минуты: 87' - 90'
Боруссия
0
Бавария
1
минуты: 87' - 90'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5 : 2
Айнтрахт
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
был в запасе
Бавария
5
Айнтрахт
2
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:30
Бавария
2 : 0
Аугсбург
08.03.2020
08 марта 2020
вс
17:30
минуты: 85' - 90'
Бавария
2
Аугсбург
0
минуты: 85' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 6
Бавария
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Бавария
6
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
2 : 0
Вольфсбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
2
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Фрайбург
1 : 3
Бавария
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Фрайбург
1
Бавария
3
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
82'
82'
82'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Бавария
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Бавария
1 : 2
Байер
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 81'
Бавария
1
Байер
2
минуты: 1' - 81'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Фортуна
0 : 4
Бавария
22'
22'
22'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
0
Бавария
4
минуты: 1' - 90'
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
20:30
Бавария
4 : 0
Боруссия
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
4
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 1
Бавария
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
5
Бавария
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Аугсбург
2 : 2
Бавария
84'
84'
84'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Бавария
2
минуты: 1' - 90'
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
1 : 2
Хоффенхайм
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Падерборн
2 : 3
Бавария
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Падерборн
2
Бавария
3
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
74'
74'
74'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Бавария
4
Кельн
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Бавария
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Бавария
1
был в запасе
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