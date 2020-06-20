Хави Мартинес
№8
Защитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 сент. 1988 (31) год
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
Бавария
3 : 1
Фрайбург
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 84'
Бавария
3
Фрайбург
1
минуты: 1' - 84'
13.06.2020 13 июня 2020 сб 19:30
Бавария
2 : 1
Боруссия
13.06.2020 13 июня 2020 сб 19:30
минуты: 88' - 90'
Бавария
2
Боруссия
1
минуты: 88' - 90'
06.06.2020 06 июня 2020 сб 16:30
Байер
2 : 4
Бавария
06.06.2020 06 июня 2020 сб 16:30
минуты: 74' - 90'
Байер
2
Бавария
4
минуты: 74' - 90'
30.05.2020 30 мая 2020 сб 19:30
Бавария
5 : 0
Фортуна
30.05.2020 30 мая 2020 сб 19:30
был в запасе
Бавария
5
Фортуна
0
был в запасе
26.05.2020 26 мая 2020 вт 19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
26.05.2020 26 мая 2020 вт 19:30
минуты: 87' - 90'
Боруссия
0
Бавария
1
минуты: 87' - 90'
23.05.2020 23 мая 2020 сб 19:30
Бавария
5 : 2
Айнтрахт
23.05.2020 23 мая 2020 сб 19:30
был в запасе
Бавария
5
Айнтрахт
2
был в запасе
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:30
Бавария
2 : 0
Аугсбург
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:30
минуты: 85' - 90'
Бавария
2
Аугсбург
0
минуты: 85' - 90'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
Хоффенхайм
0 : 6
Бавария
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Бавария
6
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
2 : 0
Вольфсбург
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
2
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
Фрайбург
1 : 3
Бавария
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
был в запасе
Фрайбург
1
Бавария
3
был в запасе
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
82'
82'
82'
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Боруссия
2
Бавария
1
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:30
Бавария
1 : 2
Байер
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 81'
Бавария
1
Байер
2
минуты: 1' - 81'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
Фортуна
0 : 4
Бавария
22'
22'
22'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
0
Бавария
4
минуты: 1' - 90'
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:30
Бавария
4 : 0
Боруссия
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
4
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
Айнтрахт
5 : 1
Бавария
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Айнтрахт
5
Бавария
1
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Аугсбург
2 : 2
Бавария
84'
84'
84'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Бавария
2
минуты: 1' - 90'
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 16:30
Бавария
1 : 2
Хоффенхайм
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 16:30
был в запасе
Бавария
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Падерборн
2 : 3
Бавария
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Падерборн
2
Бавария
3
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
74'
74'
74'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Бавария
4
Кельн
0
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Бавария
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 19:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Бавария
1
был в запасе
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