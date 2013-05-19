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Пабло Орбаис
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
15:00
Крылья Советов
3 : 1
Рубин
19.05.2013
19 мая 2013
вс
15:00
был в запасе
Крылья Советов
3
Рубин
1
был в запасе
10.05.2013
10 мая 2013
пт
16:30
Рубин
2 : 1
Мордовия
10.05.2013
10 мая 2013
пт
16:30
минуты: 84' - 90'
Рубин
2
Мордовия
1
минуты: 84' - 90'
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
Анжи
2 : 1
Рубин
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
был в запасе
Анжи
2
Рубин
1
был в запасе
19.04.2013
19 апр. 2013
пт
16:00
Амкар
1 : 1
Рубин
19.04.2013
19 апр. 2013
пт
16:00
был в запасе
Амкар
1
Рубин
1
был в запасе
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:00
Рубин
1 : 1
Ростов
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 46'
Рубин
1
Ростов
1
минуты: 1' - 46'
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
17:30
Кубань
0 : 0
Рубин
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
30.03.2013
30 марта 2013
сб
12:30
Рубин
2 : 0
Локомотив
30.03.2013
30 марта 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:00
Рубин
1 : 0
Зенит
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
16:45
Рубин
0 : 1
Спартак
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
16:45
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Спартак
1
минуты: 1' - 90'
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
12:30
Динамо
3 : 0
Рубин
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
3
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
16:45
Рубин
0 : 0
Волга
26.11.2012
26 нояб. 2012
пн
16:45
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Волга
0
минуты: 1' - 90'
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:45
Рубин
2 : 0
Крылья Советов
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:00
Мордовия
1 : 3
Рубин
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Рубин
3
минуты: 1' - 90'
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:30
Рубин
2 : 1
Анжи
28.10.2012
28 окт. 2012
вс
17:30
минуты: 1' - 35'
Рубин
2
Анжи
1
минуты: 1' - 35'
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
14:15
ЦСКА
2 : 0
Рубин
33'
33'
33'
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
14:15
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
2
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
14:45
Рубин
0 : 1
Амкар
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Амкар
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:30
Ростов
0 : 4
Рубин
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Рубин
4
минуты: 1' - 90'
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
Рубин
1 : 0
Кубань
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
минуты: 79' - 90'
Рубин
1
Кубань
0
минуты: 79' - 90'
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
13:00
Рубин
1 : 2
Ахмат
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
13:00
минуты: 1' - 63'
Рубин
1
Ахмат
2
минуты: 1' - 63'
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