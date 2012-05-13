Давид Лопес
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Леванте
3 : 0
Атлетик
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
был в запасе
Леванте
3
Атлетик
0
был в запасе
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
Атлетик
0 : 0
Хетафе
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
минуты: 1' - 48'
Атлетик
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 48'
02.05.2012 02 мая 2012 ср 22:59
Атлетик
0 : 3
Реал
02.05.2012 02 мая 2012 ср 22:59
был в запасе
Атлетик
0
Реал
3
был в запасе
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 17:00
Расинг
0 : 1
Атлетик
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 17:00
минуты: 79' - 90'
Расинг
0
Атлетик
1
минуты: 79' - 90'
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 19:00
Атлетик
1 : 0
Мальорка
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 19:00
был в запасе
Атлетик
1
Мальорка
0
был в запасе
25.03.2012 25 марта 2012 вс 19:00
Атлетик
1 : 1
Спортинг
25.03.2012 25 марта 2012 вс 19:00
был в запасе
Атлетик
1
Спортинг
1
был в запасе
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:00
минуты: 71' - 90'
Атлетико
2
Атлетик
1
минуты: 71' - 90'
18.03.2012 18 марта 2012 вс 20:00
Атлетик
0 : 3
Валенсия
18.03.2012 18 марта 2012 вс 20:00
был в запасе
Атлетик
0
Валенсия
3
был в запасе
11.03.2012 11 марта 2012 вс 23:30
Осасуна
2 : 1
Атлетик
11.03.2012 11 марта 2012 вс 23:30
был в запасе
Осасуна
2
Атлетик
1
был в запасе
04.03.2012 04 марта 2012 вс 18:00
Атлетик
2 : 0
Реал Сосьедад
04.03.2012 04 марта 2012 вс 18:00
был в запасе
Атлетик
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 14:00
Вильярреал
2 : 2
Атлетик
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Вильярреал
2
Атлетик
2
минуты: 1' - 46'
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 18:00
Атлетик
3 : 0
Малага
19.02.2012 19 февр. 2012 вс 18:00
был в запасе
Атлетик
3
Малага
0
был в запасе
12.02.2012 12 февр. 2012 вс -:-
Бетис
2 : 1
Атлетик
12.02.2012 12 февр. 2012 вс -:-
был в запасе
Бетис
2
Атлетик
1
был в запасе
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 20:00
Атлетик
3 : 3
Эспаньол
44'
44'
44'
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 46'
Атлетик
3
Эспаньол
3
минуты: 1' - 46'
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 20:00
Райо Вальекано
2 : 3
Атлетик
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Атлетик
3
минуты: 1' - 90'
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 23:30
Реал
4 : 1
Атлетик
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 23:30
был в запасе
Реал
4
Атлетик
1
был в запасе
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 20:00
Атлетик
3 : 0
Леванте
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 20:00
был в запасе
Атлетик
3
Леванте
0
был в запасе
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 18:00
Хетафе
0 : 0
Атлетик
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 18:00
был в запасе
Хетафе
0
Атлетик
0
был в запасе
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 22:00
Атлетик
2 : 1
Сарагоса
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 22:00
минуты: 90' - 90'
Атлетик
2
Сарагоса
1
минуты: 90' - 90'
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 21:45
Атлетик
1 : 1
Расинг
11.12.2011 11 дек. 2011 вс 21:45
минуты: 64' - 90'
Атлетик
1
Расинг
1
минуты: 64' - 90'
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