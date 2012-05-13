Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Давид Лопес
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Леванте
3 : 0
Атлетик
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
был в запасе
Леванте
3
Атлетик
0
был в запасе
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
Атлетик
0 : 0
Хетафе
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
минуты: 1' - 48'
Атлетик
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 48'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
22:59
Атлетик
0 : 3
Реал
02.05.2012
02 мая 2012
ср
22:59
был в запасе
Атлетик
0
Реал
3
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
17:00
Расинг
0 : 1
Атлетик
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Расинг
0
Атлетик
1
минуты: 79' - 90'
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
19:00
Атлетик
1 : 0
Мальорка
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
19:00
был в запасе
Атлетик
1
Мальорка
0
был в запасе
25.03.2012
25 марта 2012
вс
19:00
Атлетик
1 : 1
Спортинг
25.03.2012
25 марта 2012
вс
19:00
был в запасе
Атлетик
1
Спортинг
1
был в запасе
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:00
минуты: 71' - 90'
Атлетико
2
Атлетик
1
минуты: 71' - 90'
18.03.2012
18 марта 2012
вс
20:00
Атлетик
0 : 3
Валенсия
18.03.2012
18 марта 2012
вс
20:00
был в запасе
Атлетик
0
Валенсия
3
был в запасе
11.03.2012
11 марта 2012
вс
23:30
Осасуна
2 : 1
Атлетик
11.03.2012
11 марта 2012
вс
23:30
был в запасе
Осасуна
2
Атлетик
1
был в запасе
04.03.2012
04 марта 2012
вс
18:00
Атлетик
2 : 0
Реал Сосьедад
04.03.2012
04 марта 2012
вс
18:00
был в запасе
Атлетик
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
14:00
Вильярреал
2 : 2
Атлетик
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Вильярреал
2
Атлетик
2
минуты: 1' - 46'
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
18:00
Атлетик
3 : 0
Малага
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
18:00
был в запасе
Атлетик
3
Малага
0
был в запасе
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
-:-
Бетис
2 : 1
Атлетик
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
-:-
был в запасе
Бетис
2
Атлетик
1
был в запасе
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
20:00
Атлетик
3 : 3
Эспаньол
44'
44'
44'
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Атлетик
3
Эспаньол
3
минуты: 1' - 46'
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:00
Райо Вальекано
2 : 3
Атлетик
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Атлетик
3
минуты: 1' - 90'
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
23:30
Реал
4 : 1
Атлетик
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
23:30
был в запасе
Реал
4
Атлетик
1
был в запасе
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
20:00
Атлетик
3 : 0
Леванте
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
20:00
был в запасе
Атлетик
3
Леванте
0
был в запасе
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
18:00
Хетафе
0 : 0
Атлетик
08.01.2012
08 янв. 2012
вс
18:00
был в запасе
Хетафе
0
Атлетик
0
был в запасе
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
22:00
Атлетик
2 : 1
Сарагоса
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
22:00
минуты: 90' - 90'
Атлетик
2
Сарагоса
1
минуты: 90' - 90'
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
21:45
Атлетик
1 : 1
Расинг
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
21:45
минуты: 64' - 90'
Атлетик
1
Расинг
1
минуты: 64' - 90'
Показать все игры