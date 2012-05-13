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Игор Габилондо
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Леванте
3 : 0
Атлетик
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
минуты: 64' - 90'
Леванте
3
Атлетик
0
минуты: 64' - 90'
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
Атлетик
0 : 0
Хетафе
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
22:59
Атлетик
0 : 3
Реал
02.05.2012
02 мая 2012
ср
22:59
был в запасе
Атлетик
0
Реал
3
был в запасе
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
17:00
Сарагоса
2 : 0
Атлетик
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Сарагоса
2
Атлетик
0
минуты: 1' - 46'
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
17:00
Расинг
0 : 1
Атлетик
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Расинг
0
Атлетик
1
был в запасе
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
19:00
Атлетик
1 : 0
Мальорка
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Атлетик
1
Мальорка
0
минуты: 77' - 90'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
Гранада
2 : 2
Атлетик
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
минуты: 75' - 90'
Гранада
2
Атлетик
2
минуты: 75' - 90'
08.04.2012
08 апр. 2012
вс
19:00
Атлетик
1 : 0
Севилья
08.04.2012
08 апр. 2012
вс
19:00
был в запасе
Атлетик
1
Севилья
0
был в запасе
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:00
был в запасе
Атлетико
2
Атлетик
1
был в запасе
18.03.2012
18 марта 2012
вс
20:00
Атлетик
0 : 3
Валенсия
18.03.2012
18 марта 2012
вс
20:00
был в запасе
Атлетик
0
Валенсия
3
был в запасе
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
14:00
Вильярреал
2 : 2
Атлетик
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
14:00
был в запасе
Вильярреал
2
Атлетик
2
был в запасе
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
18:00
Атлетик
3 : 0
Малага
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
18:00
был в запасе
Атлетик
3
Малага
0
был в запасе
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
22:00
Атлетик
2 : 1
Сарагоса
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
22:00
был в запасе
Атлетик
2
Сарагоса
1
был в запасе
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
21:45
Атлетик
1 : 1
Расинг
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
21:45
минуты: 61' - 90'
Атлетик
1
Расинг
1
минуты: 61' - 90'
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
22:00
Мальорка
1 : 1
Атлетик
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
22:00
минуты: 46' - 90'
Мальорка
1
Атлетик
1
минуты: 46' - 90'
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
21:45
Атлетик
0 : 1
Гранада
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
21:45
минуты: 46' - 90'
Атлетик
0
Гранада
1
минуты: 46' - 90'
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
20:00
Севилья
1 : 2
Атлетик
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
20:00
минуты: 67' - 90'
Севилья
1
Атлетик
2
минуты: 67' - 90'
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
22:00
Атлетик
2 : 2
Барселона
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
22:00
был в запасе
Атлетик
2
Барселона
2
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
22:59
Атлетик
3 : 0
Атлетико
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
22:59
был в запасе
Атлетик
3
Атлетико
0
был в запасе
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
21:00
Валенсия
1 : 1
Атлетик
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
21:00
был в запасе
Валенсия
1
Атлетик
1
был в запасе
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