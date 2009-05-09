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Хосеба Гармендия
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
09.05.2009
09 мая 2009
сб
21:00
Атлетик
1 : 0
Бетис
09.05.2009
09 мая 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Атлетик
2 : 1
Расинг
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Атлетик
2
Расинг
1
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
21:00
Атлетик
0 : 1
Депортиво
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Атлетик
0
Депортиво
1
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
22:00
Вильярреал
2 : 0
Атлетик
21.03.2009
21 марта 2009
сб
22:00
минуты: 60' - 90'
Вильярреал
2
Атлетик
0
минуты: 60' - 90'
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:00
Барселона
2 : 0
Атлетик
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:00
минуты: 60' - 90'
Барселона
2
Атлетик
0
минуты: 60' - 90'
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
22:00
Атлетик
1 : 2
Севилья
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
22:00
минуты: 81' - 90'
Атлетик
1
Севилья
2
минуты: 81' - 90'
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Атлетик
1 : 1
Рекреативо
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Атлетик
1
Рекреативо
1
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Вальядолид
2 : 1
Атлетик
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Вальядолид
2
Атлетик
1
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Альмерия
2 : 1
Атлетик
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Альмерия
2
Атлетик
1
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
23:00
Бетис
0 : 1
Атлетик
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
23:00
был в запасе
Бетис
0
Атлетик
1
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Атлетик
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 75' - 90'
Расинг
1
Атлетик
1
минуты: 75' - 90'
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
23:00
Депортиво
3 : 1
Атлетик
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
23:00
минуты: 1' - 46'
Депортиво
3
Атлетик
1
минуты: 1' - 46'