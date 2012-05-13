Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Койкили Дель Кампо
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Леванте
3 : 0
Атлетик
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
был в запасе
Леванте
3
Атлетик
0
был в запасе
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
Атлетик
0 : 0
Хетафе
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
был в запасе
Атлетик
0
Хетафе
0
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
17:00
Расинг
0 : 1
Атлетик
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Расинг
0
Атлетик
1
был в запасе
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
19:00
Атлетик
1 : 0
Мальорка
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
19:00
был в запасе
Атлетик
1
Мальорка
0
был в запасе
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
Гранада
2 : 2
Атлетик
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
был в запасе
Гранада
2
Атлетик
2
был в запасе
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:00
был в запасе
Атлетико
2
Атлетик
1
был в запасе
18.03.2012
18 марта 2012
вс
20:00
Атлетик
0 : 3
Валенсия
18.03.2012
18 марта 2012
вс
20:00
был в запасе
Атлетик
0
Валенсия
3
был в запасе
04.03.2012
04 марта 2012
вс
18:00
Атлетик
2 : 0
Реал Сосьедад
04.03.2012
04 марта 2012
вс
18:00
был в запасе
Атлетик
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
14:00
Вильярреал
2 : 2
Атлетик
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
14:00
был в запасе
Вильярреал
2
Атлетик
2
был в запасе
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:00
Райо Вальекано
2 : 3
Атлетик
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:00
был в запасе
Райо Вальекано
2
Атлетик
3
был в запасе
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
23:30
Реал
4 : 1
Атлетик
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
23:30
был в запасе
Реал
4
Атлетик
1
был в запасе
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
20:00
Севилья
1 : 2
Атлетик
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
20:00
был в запасе
Севилья
1
Атлетик
2
был в запасе
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
14:00
Спортинг
1 : 1
Атлетик
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
14:00
был в запасе
Спортинг
1
Атлетик
1
был в запасе