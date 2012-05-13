Койкили Дель Кампо
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Леванте
3 : 0
Атлетик
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
был в запасе
Леванте
3
Атлетик
0
был в запасе
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
Атлетик
0 : 0
Хетафе
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
был в запасе
Атлетик
0
Хетафе
0
был в запасе
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 17:00
Расинг
0 : 1
Атлетик
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Расинг
0
Атлетик
1
был в запасе
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 19:00
Атлетик
1 : 0
Мальорка
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 19:00
был в запасе
Атлетик
1
Мальорка
0
был в запасе
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:00
Гранада
2 : 2
Атлетик
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:00
был в запасе
Гранада
2
Атлетик
2
был в запасе
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
21.03.2012 21 марта 2012 ср 22:00
был в запасе
Атлетико
2
Атлетик
1
был в запасе
18.03.2012 18 марта 2012 вс 20:00
Атлетик
0 : 3
Валенсия
18.03.2012 18 марта 2012 вс 20:00
был в запасе
Атлетик
0
Валенсия
3
был в запасе
04.03.2012 04 марта 2012 вс 18:00
Атлетик
2 : 0
Реал Сосьедад
04.03.2012 04 марта 2012 вс 18:00
был в запасе
Атлетик
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 14:00
Вильярреал
2 : 2
Атлетик
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 14:00
был в запасе
Вильярреал
2
Атлетик
2
был в запасе
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 20:00
Райо Вальекано
2 : 3
Атлетик
28.01.2012 28 янв. 2012 сб 20:00
был в запасе
Райо Вальекано
2
Атлетик
3
был в запасе
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 23:30
Реал
4 : 1
Атлетик
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 23:30
был в запасе
Реал
4
Атлетик
1
был в запасе
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 20:00
Севилья
1 : 2
Атлетик
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 20:00
был в запасе
Севилья
1
Атлетик
2
был в запасе
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 14:00
Спортинг
1 : 1
Атлетик
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 14:00
был в запасе
Спортинг
1
Атлетик
1
был в запасе