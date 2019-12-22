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Эстебан Гранеро
№23
Полузащитник
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 июля 1987 (33) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
Леганес
2 : 0
Эспаньол
45'
45'
45'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 2
Бетис
15'
15'
15'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
15:00
Реал
2 : 0
Эспаньол
15'
15'
15'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
80'
80'
80'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Эспаньол
1
Хетафе
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
Атлетико
3 : 1
Эспаньол
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
18:00
был в запасе
Атлетико
3
Эспаньол
1
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
15:00
Эспаньол
1 : 2
Валенсия
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
15:00
был в запасе
Эспаньол
1
Валенсия
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
22:00
Атлетик
3 : 0
Эспаньол
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
22:00
был в запасе
Атлетик
3
Эспаньол
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
18:00
Леванте
0 : 1
Эспаньол
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
18:00
был в запасе
Леванте
0
Эспаньол
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
17:00
Эспаньол
0 : 1
Вильярреал
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
Эспаньол
0
Вильярреал
1
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
13:00
Мальорка
2 : 0
Эспаньол
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
15:00
Эспаньол
1 : 3
Реал Сосьедад
27'
27'
27'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Реал Сосьедад
3
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:00
Эйбар
1 : 2
Эспаньол
78'
78'
78'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:00
78'
был в запасе
Эйбар
1
Эспаньол
2
был в запасе
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
20:00
Эспаньол
0 : 3
Гранада
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
20:00
был в запасе
Эспаньол
0
Гранада
3
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
Алавес
0 : 0
Эспаньол
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Алавес
0
Эспаньол
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
был в запасе
Эспаньол
0
Севилья
2
был в запасе