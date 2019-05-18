Филипе Луис
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 авг. 1985 (34) года
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 14:00
Леванте
2 : 2
Атлетико
18.05.2019 18 мая 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Атлетико
1 : 1
Севилья
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
04.05.2019 04 мая 2019 сб 17:15
Эспаньол
3 : 0
Атлетико
04.05.2019 04 мая 2019 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 17:15
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 20:30
Атлетико
3 : 2
Валенсия
56'
56'
56'
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Валенсия
2
минуты: 1' - 90'
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:15
Эйбар
0 : 1
Атлетико
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 17:15
был в запасе
Эйбар
0
Атлетико
1
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:45
Барселона
2 : 0
Атлетико
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:45
минуты: 1' - 58'
Барселона
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 58'
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:30
Атлетико
2 : 0
Жирона
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:30
минуты: 1' - 65'
Атлетико
2
Жирона
0
минуты: 1' - 65'
30.03.2019 30 марта 2019 сб 22:45
Алавес
0 : 4
Атлетико
30.03.2019 30 марта 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Атлетико
4
минуты: 1' - 90'
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:30
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
03.03.2019 03 марта 2019 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 18:15
Атлетико
2 : 0
Вильярреал
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 18:15
Атлетико
1 : 3
Реал
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 18:15
был в запасе
Атлетико
1
Реал
3
был в запасе
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 18:15
Бетис
1 : 0
Атлетико
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 18:15
минуты: 46' - 90'
Бетис
1
Атлетико
0
минуты: 46' - 90'
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:15
Вальядолид
2 : 3
Атлетико
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:15
минуты: 1' - 60'
Вальядолид
2
Атлетико
3
минуты: 1' - 60'
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:45
Атлетико
1 : 1
Барселона
87'
87'
87'
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Барселона
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Атлетико
3 : 2
Атлетик
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 15:00
Леганес
1 : 1
Атлетико
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:45
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
60'
60'
60'
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 21:45
60'
минуты: 46' - 90'
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 46' - 90'
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