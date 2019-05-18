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Филипе Луис
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 авг. 1985 (34) года
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
18.05.2019
18 мая 2019
сб
14:00
Леванте
2 : 2
Атлетико
18.05.2019
18 мая 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Атлетико
1 : 1
Севилья
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
04.05.2019
04 мая 2019
сб
17:15
Эспаньол
3 : 0
Атлетико
04.05.2019
04 мая 2019
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
3
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
17:15
Атлетико
1 : 0
Вальядолид
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
20:30
Атлетико
3 : 2
Валенсия
56'
56'
56'
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Валенсия
2
минуты: 1' - 90'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:15
Эйбар
0 : 1
Атлетико
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:15
был в запасе
Эйбар
0
Атлетико
1
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Атлетико
2 : 0
Сельта
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90'
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
21:45
Барселона
2 : 0
Атлетико
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 58'
Барселона
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 58'
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:30
Атлетико
2 : 0
Жирона
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
20:30
минуты: 1' - 65'
Атлетико
2
Жирона
0
минуты: 1' - 65'
30.03.2019
30 марта 2019
сб
22:45
Алавес
0 : 4
Атлетико
30.03.2019
30 марта 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Атлетико
4
минуты: 1' - 90'
03.03.2019
03 марта 2019
вс
20:30
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
03.03.2019
03 марта 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
18:15
Атлетико
2 : 0
Вильярреал
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
18:15
Атлетико
1 : 3
Реал
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
18:15
был в запасе
Атлетико
1
Реал
3
был в запасе
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
18:15
Бетис
1 : 0
Атлетико
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
18:15
минуты: 46' - 90'
Бетис
1
Атлетико
0
минуты: 46' - 90'
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:15
Вальядолид
2 : 3
Атлетико
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:15
минуты: 1' - 60'
Вальядолид
2
Атлетико
3
минуты: 1' - 60'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:45
Атлетико
1 : 1
Барселона
87'
87'
87'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Барселона
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:30
Атлетико
3 : 2
Атлетик
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
15:00
Леганес
1 : 1
Атлетико
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:45
Атлетико
2 : 0
Реал Сосьедад
60'
60'
60'
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:45
60'
минуты: 46' - 90'
Атлетико
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 46' - 90'
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