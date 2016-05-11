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Матч-центр
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Марко Амелия
№32
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
11.05.2016
11 мая 2016
ср
22:00
Ливерпуль
1 : 1
Челси
11.05.2016
11 мая 2016
ср
22:00
был в запасе
Ливерпуль
1
Челси
1
был в запасе
02.05.2016
02 мая 2016
пн
22:00
Челси
2 : 2
Тоттенхэм
02.05.2016
02 мая 2016
пн
22:00
был в запасе
Челси
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
17:00
Борнмут
1 : 4
Челси
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
17:00
был в запасе
Борнмут
1
Челси
4
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
Тоттенхэм
0 : 0
Челси
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
был в запасе
Тоттенхэм
0
Челси
0
был в запасе
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
20:30
Сток Сити
1 : 0
Челси
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
20:30
был в запасе
Сток Сити
1
Челси
0
был в запасе
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
15:45
Челси
1 : 3
Ливерпуль
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
15:45
был в запасе
Челси
1
Ливерпуль
3
был в запасе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
Вест Хэм
2 : 1
Челси
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Челси
1
был в запасе