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Матч-центр
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Ханс Сарпей
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
19:30
Шальке-04
3 : 1
Аугсбург
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
19:30
был в запасе
Шальке-04
3
Аугсбург
1
был в запасе
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:30
Байер
0 : 1
Шальке-04
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:30
был в запасе
Байер
0
Шальке-04
1
был в запасе
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
18:30
Шальке-04
1 : 0
Боруссия
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
18:30
был в запасе
Шальке-04
1
Боруссия
0
был в запасе