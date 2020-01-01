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Артуро Видаль
№22
Полузащитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Чили
Дата рождения
22 мая 1987 (33) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Барселона
12
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3
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