Артуро Видаль
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Барселона
Гражданство
Чили
Дата рождения
22 мая 1987 (33) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Барселона
12
6
2
3
0