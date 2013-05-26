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Матч-центр
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Ромео Кастелен
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Динамо
0 : 0
Волга
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
был в запасе
Динамо
0
Волга
0
был в запасе
19.05.2013
19 мая 2013
вс
17:30
Зенит
3 : 1
Волга
19.05.2013
19 мая 2013
вс
17:30
был в запасе
Зенит
3
Волга
1
был в запасе
5.05.2013
5 мая 2013
вс
17:30
Краснодар
2 : 0
Волга
5.05.2013
5 мая 2013
вс
17:30
минуты: 66' - 90'
Краснодар
2
Волга
0
минуты: 66' - 90'
26.04.2013
26 апр. 2013
пт
18:00
Волга
1 : 1
Крылья Советов
26.04.2013
26 апр. 2013
пт
18:00
минуты: 74' - 90'
Волга
1
Крылья Советов
1
минуты: 74' - 90'