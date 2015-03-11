Илсон Диаз Джуниор
№77
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.03.2015 11 марта 2015 ср 22:45
Бавария
7 : 0
Шахтер
11.03.2015 11 марта 2015 ср 22:45
минуты: 69' - 90'
Бавария
7
Шахтер
0
минуты: 69' - 90'
17.02.2015 17 февр. 2015 вт 22:45
Шахтер
0 : 0
Бавария
17.02.2015 17 февр. 2015 вт 22:45
был в запасе
Шахтер
0
Бавария
0
был в запасе