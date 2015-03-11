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Лента
Матч-центр
Моя команда
Илсон Диаз Джуниор
№77
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2009/2010
11.03.2015
11 марта 2015
ср
22:45
Бавария
7 : 0
Шахтер
11.03.2015
11 марта 2015
ср
22:45
минуты: 69' - 90'
Бавария
7
Шахтер
0
минуты: 69' - 90'
17.02.2015
17 февр. 2015
вт
22:45
Шахтер
0 : 0
Бавария
17.02.2015
17 февр. 2015
вт
22:45
был в запасе
Шахтер
0
Бавария
0
был в запасе