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Карлос Гроссмюллер
№21
Полузащитник
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Команда
Лечче
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
германия. бундеслига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
Кьево
1 : 0
Лечче
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:45
был в запасе
Кьево
1
Лечче
0
был в запасе
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
16:00
Лечче
4 : 2
Рома
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
16:00
минуты: 62' - 90'
Лечче
4
Рома
2
минуты: 62' - 90'
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
0 : 0
Чезена
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Лечче
0
Чезена
0
был в запасе
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Болонья
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
17:00
был в запасе
Лечче
0
Болонья
0
был в запасе
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 84'
Удинезе
2
Лечче
1
минуты: 1' - 84'
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 0
Интер
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Лечче
1
Интер
0
был в запасе
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Кьево
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 84'
Лечче
2
Кьево
2
минуты: 1' - 84'
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
Фиорентина
0 : 1
Лечче
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
0
Лечче
1
был в запасе
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Интер
4 : 1
Лечче
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
был в запасе
Интер
4
Лечче
1
был в запасе
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
Парма
3 : 3
Лечче
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Парма
3
Лечче
3
минуты: 78' - 90'
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
Лечче
2 : 3
Лацио
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
20:00
минуты: 56' - 90'
Лечче
2
Лацио
3
минуты: 56' - 90'
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
22:45
Наполи
4 : 2
Лечче
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
22:45
минуты: 1' - 46'
Наполи
4
Лечче
2
минуты: 1' - 46'
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
Лечче
0 : 1
Катания
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
был в запасе
Лечче
0
Катания
1
был в запасе
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
Рома
2 : 1
Лечче
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
22:45
минуты: 1' - 78'
Рома
2
Лечче
1
минуты: 1' - 78'
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
17:00
Чезена
0 : 1
Лечче
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Чезена
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Новара
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
17:00
был в запасе
Лечче
1
Новара
1
был в запасе
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:45
Палермо
2 : 0
Лечче
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
21:45
минуты: 1' - 88'
Палермо
2
Лечче
0
минуты: 1' - 88'
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:30
Лечче
3 : 4
Милан
38'
38'
38'
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
13:30
38'
минуты: 1' - 62'
Лечче
3
Милан
4
минуты: 1' - 62'
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
16:00
Дженоа
0 : 0
Лечче
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 82'
Дженоа
0
Лечче
0
минуты: 1' - 82'
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Лечче
1 : 2
Аталанта
62'
62'
62'
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Аталанта
2
минуты: 1' - 90'
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