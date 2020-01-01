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Лента
Матч-центр
Моя команда
Фабиан Лустенбергер
№28
Полузащитник
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
2 мая 1988 (32) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2009/2010
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Янг Бойз
5
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0
1
0