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Лента
Матч-центр
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Кристиан Гентнер
№34
Полузащитник
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Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 авг. 1985 (34) года
Рост
189
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Унион
22
1
1
4
0