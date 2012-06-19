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Кристиан Вильхельмссон
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2012
19.06.2012
19 июня 2012
вт
21:45
Швеция
2 : 0
Франция
19.06.2012
19 июня 2012
вт
21:45
минуты: 46' - 90'
Швеция
2
Франция
0
минуты: 46' - 90'
15.06.2012
15 июня 2012
пт
22:00
Швеция
2 : 3
Англия
15.06.2012
15 июня 2012
пт
22:00
минуты: 81' - 90'
Швеция
2
Англия
3
минуты: 81' - 90'
11.06.2012
11 июня 2012
пн
21:45
Украина
2 : 1
Швеция
11.06.2012
11 июня 2012
пн
21:45
минуты: 68' - 90'
Украина
2
Швеция
1
минуты: 68' - 90'