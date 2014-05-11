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Лиам Риджуэлл
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Вест Бромвич
1 : 2
Сток Сити
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
был в запасе
Вест Бромвич
1
Сток Сити
2
был в запасе
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
22:00
Манчестер Сити
3 : 1
Вест Бромвич
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Манчестер Сити
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90'
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
17:07
Вест Бромвич
3 : 3
Тоттенхэм
84'
84'
84'
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
17:07
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
3
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90'
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
17:00
Норвич Сити
0 : 1
Вест Бромвич
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
0
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90'
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
Вест Бромвич
3 : 3
Кардифф
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
3
Кардифф
3
минуты: 1' - 90'
22.03.2014
22 марта 2014
сб
18:00
Халл Сити
2 : 0
Вест Бромвич
22.03.2014
22 марта 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Халл Сити
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90'
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Суонси
1 : 2
Вест Бромвич
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Суонси
1
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90'
8.03.2014
8 марта 2014
сб
15:45
Вест Бромвич
0 : 3
Манчестер Юнайтед
8.03.2014
8 марта 2014
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90'
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Фулхэм
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90'
11.02.2014
11 февр. 2014
вт
22:59
Вест Бромвич
1 : 1
Челси
11.02.2014
11 февр. 2014
вт
22:59
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
1
Челси
1
минуты: 1' - 90'
8.02.2014
8 февр. 2014
сб
18:00
Кристал Пэлас
3 : 1
Вест Бромвич
8.02.2014
8 февр. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Кристал Пэлас
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 46'
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
16:30
Вест Бромвич
1 : 1
Ливерпуль
62'
62'
62'
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
1
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90'
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:45
Астон Вилла
4 : 3
Вест Бромвич
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
4
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 90'
20.01.2014
20 янв. 2014
пн
22:59
Вест Бромвич
1 : 1
Эвертон
55'
55'
55'
20.01.2014
20 янв. 2014
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Вест Бромвич
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90'
1.01.2014
1 янв. 2014
ср
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
1.01.2014
1 янв. 2014
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
15:45
Вест Хэм
3 : 3
Вест Бромвич
90'
90'
90'
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
3
Вест Бромвич
3
минуты: 1' - 90'
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Вест Бромвич
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Халл Сити
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 79'
Вест Бромвич
1
Халл Сити
1
минуты: 1' - 79'
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Кардифф
1 : 0
Вест Бромвич
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Кардифф
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90'
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