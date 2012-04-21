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Хейдар Хельгусон
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Исландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2011/2012
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
19:30
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
Тоттенхэм
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
19:30
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:00
Вест Бромвич
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:00
минуты: 75' - 90'
Вест Бромвич
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 75' - 90'
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
Уиган Атлетик
33'
33'
33'
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
18:00
33'
минуты: 1' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
3
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
16:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
16:30
минуты: 1' - 65'
Ньюкасл Юнайтед
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 1' - 65'
2.01.2012
2 янв. 2012
пн
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Норвич Сити
45'
45'
45'
2.01.2012
2 янв. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 81'
Куинз Парк Рейнджерс
1
Норвич Сити
2
минуты: 1' - 81'
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
Арсенал
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
был в запасе
Арсенал
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
27.12.2011
27 дек. 2011
вт
20:00
Суонси
1 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
27.12.2011
27 дек. 2011
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Суонси
1
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:59
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
Сандерленд
63'
63'
63'
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:59
63'
минуты: 1' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
2
Сандерленд
3
минуты: 1' - 90'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
15:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
Манчестер Юнайтед
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
15:00
минуты: 1' - 62'
Куинз Парк Рейнджерс
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 62'
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Вест Бромвич
20'
20'
20'
3.12.2011
3 дек. 2011
сб
18:00
20'
минуты: 1' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90'
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
Норвич Сити
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90'
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
Сток Сити
2 : 3
Куинз Парк Рейнджерс
22', 54'
90'
22', 54'
22', 54'
90'
22', 54'
90'
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
22', 54'
минуты: 1' - 90'
Сток Сити
2
Куинз Парк Рейнджерс
3
минуты: 1' - 90'
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
20:30
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 3
Манчестер Сити
70'
70'
70'
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
20:30
70'
минуты: 1' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
2
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90'
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
19:00
Тоттенхэм
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
Челси
10'
10'
10'
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
18:00
10'
минуты: 1' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
1
Челси
0
минуты: 1' - 90'
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Блэкберн
16'
16'
16'
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
16'
минуты: 1' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
1
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90'
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
17:00
Фулхэм
6 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
17:00
был в запасе
Фулхэм
6
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Астон Вилла
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
18:00
минуты: 79' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
1
Астон Вилла
1
минуты: 79' - 90'
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
Уиган Атлетик
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Куинз Парк Рейнджерс
0
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 4
Болтон
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
17:00
минуты: 72' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
0
Болтон
4
минуты: 72' - 90'