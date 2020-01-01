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Лента
Матч-центр
Моя команда
Угу Алмейда
№9
Нападающий
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Команда
АЕК
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
россия. премьер-лига
россия. кубок
отборочные матчи к че-2016
италия. серия а
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
Лига Европы Квалификация - 2017/2018
Команда
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