Угу Алмейда
№9
Нападающий
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Команда
АЕК
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Квалификация - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
АЕК
0
0
0
0
0