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Матч-центр
Моя команда
Диего Рибас
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
германия. бундеслига
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2009/2010
Лига Европы Плей-офф - 2015/2016
Команда
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Фенербахче
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