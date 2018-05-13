Пер Мертезакер
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
Арсенал
13.05.2018 13 мая 2018 вс 17:00
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
0
Арсенал
1
был в запасе
9.05.2018 9 мая 2018 ср 21:45
Лестер Сити
3 : 1
Арсенал
9.05.2018 9 мая 2018 ср 21:45
был в запасе
Лестер Сити
3
Арсенал
1
был в запасе
6.05.2018 6 мая 2018 вс 18:30
Арсенал
5 : 0
Бернли
6.05.2018 6 мая 2018 вс 18:30
был в запасе
Арсенал
5
Бернли
0
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 15:30
Арсенал
4 : 1
Вест Хэм
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 15:30
был в запасе
Арсенал
4
Вест Хэм
1
был в запасе
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Арсенал
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 15:30
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Арсенал
1
был в запасе
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 18:00
Арсенал
4 : 1
Кристал Пэлас
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Арсенал
4
Кристал Пэлас
1
был в запасе
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 16:30
Борнмут
2 : 1
Арсенал
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 16:30
был в запасе
Борнмут
2
Арсенал
1
был в запасе
3.01.2018 3 янв. 2018 ср 22:45
Арсенал
2 : 2
Челси
3.01.2018 3 янв. 2018 ср 22:45
был в запасе
Арсенал
2
Челси
2
был в запасе
31.12.2017 31 дек. 2017 вс 19:30
Вест Бромвич
1 : 1
Арсенал
31.12.2017 31 дек. 2017 вс 19:30
был в запасе
Вест Бромвич
1
Арсенал
1
был в запасе
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 1
Арсенал
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
2.12.2017 2 дек. 2017 сб 20:30
Арсенал
1 : 3
Манчестер Юнайтед
2.12.2017 2 дек. 2017 сб 20:30
был в запасе
Арсенал
1
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 22:45
Арсенал
5 : 0
Хаддерсфилд Таун
29.11.2017 29 нояб. 2017 ср 22:45
был в запасе
Арсенал
5
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
Бернли
0 : 1
Арсенал
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
был в запасе
Бернли
0
Арсенал
1
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 15:30
Арсенал
2 : 0
Тоттенхэм
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 15:30
был в запасе
Арсенал
2
Тоттенхэм
0
был в запасе
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 17:00
Арсенал
2 : 1
Суонси
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Суонси
1
минуты: 1' - 90'
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 15:30
Эвертон
2 : 5
Арсенал
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Эвертон
2
Арсенал
5
минуты: 1' - 90'
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:30
Уотфорд
2 : 1
Арсенал
39'
39'
39'
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 19:30
39'
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
1.10.2017 1 окт. 2017 вс 14:00
Арсенал
2 : 0
Брайтон & Хов
1.10.2017 1 окт. 2017 вс 14:00
был в запасе
Арсенал
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 22:00
Арсенал
2 : 0
Вест Бромвич
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 22:00
был в запасе
Арсенал
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 15:30
Челси
0 : 0
Арсенал
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 15:30
был в запасе
Челси
0
Арсенал
0
был в запасе
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