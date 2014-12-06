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Себастьян Фрайс
№9
Нападающий
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
17:30
Падерборн
1 : 1
Фрайбург
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
17:30
минуты: 1' - 76'
Падерборн
1
Фрайбург
1
минуты: 1' - 76'
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
22:30
Фрайбург
1 : 4
Штутгарт
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
22:30
минуты: 1' - 72'
Фрайбург
1
Штутгарт
4
минуты: 1' - 72'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
Фрайбург
2 : 0
Шальке-04
42'
42'
42'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
минуты: 1' - 67'
Фрайбург
2
Шальке-04
0
минуты: 1' - 67'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
19:30
Кельн
0 : 1
Фрайбург
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
19:30
минуты: 1' - 83'
Кельн
0
Фрайбург
1
минуты: 1' - 83'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
Аугсбург
2 : 0
Фрайбург
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
минуты: 70' - 90'
Аугсбург
2
Фрайбург
0
минуты: 70' - 90'
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
Фрайбург
1 : 2
Вольфсбург
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Вольфсбург
2
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
Фрайбург
0 : 0
Байер
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
минуты: 68' - 90'
Фрайбург
0
Байер
0
минуты: 68' - 90'
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:00
Хоффенхайм
3 : 3
Фрайбург
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:00
минуты: 83' - 90'
Хоффенхайм
3
Фрайбург
3
минуты: 83' - 90'
19.09.2014
19 сент. 2014
пт
21:30
Фрайбург
2 : 2
Герта
19.09.2014
19 сент. 2014
пт
21:30
был в запасе
Фрайбург
2
Герта
2
был в запасе
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
Айнтрахт
1 : 0
Фрайбург
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Фрайбург
0
был в запасе