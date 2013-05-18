Марио Эггиманн
№5
Защитник
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Команда
Унион
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2013 18 мая 2013 сб 16:30
Ганновер-96
3 : 0
Фортуна
18.05.2013 18 мая 2013 сб 16:30
минуты: 1' - 72'
Ганновер-96
3
Фортуна
0
минуты: 1' - 72'
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Байер
3 : 1
Ганновер-96
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Байер
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
4.05.2013 4 мая 2013 сб 16:30
Ганновер-96
2 : 2
Майнц
4.05.2013 4 мая 2013 сб 16:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Майнц
2
был в запасе
26.04.2013 26 апр. 2013 пт 21:30
Гройтер Фюрт
2 : 3
Ганновер-96
26.04.2013 26 апр. 2013 пт 21:30
минуты: 88' - 90'
Гройтер Фюрт
2
Ганновер-96
3
минуты: 88' - 90'
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 17:30
Ганновер-96
2 : 1
Вольфсбург
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 17:30
минуты: 1' - 32'
Ганновер-96
2
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 32'
18.01.2013 18 янв. 2013 пт 22:30
Шальке-04
5 : 4
Ганновер-96
18.01.2013 18 янв. 2013 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
5
Ганновер-96
4
минуты: 1' - 90'
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 17:30
Фортуна
2 : 1
Ганновер-96
64'
64'
64'
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
2
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
9.12.2012 9 дек. 2012 вс 19:30
Ганновер-96
3 : 2
Байер
9.12.2012 9 дек. 2012 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
3
Байер
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2012 1 дек. 2012 сб 17:30
Майнц
2 : 1
Ганновер-96
1.12.2012 1 дек. 2012 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
2
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:00
Ганновер-96
2 : 0
Гройтер Фюрт
69'
69'
69'
27.11.2012 27 нояб. 2012 вт 22:00
69'
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
2
Гройтер Фюрт
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Бавария
5 : 0
Ганновер-96
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
5
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90'
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 2
Фрайбург
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 19:30
Штутгарт
2 : 4
Ганновер-96
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Штутгарт
2
Ганновер-96
4
минуты: 1' - 90'
3.11.2012 3 нояб. 2012 сб 17:30
Ганновер-96
2 : 0
Аугсбург
3.11.2012 3 нояб. 2012 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
2
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90'
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 19:30
Ганновер-96
2 : 3
Боруссия
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
2
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 1
Ганновер-96
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
7.10.2012 7 окт. 2012 вс 18:30
Ганновер-96
1 : 1
Боруссия
7.10.2012 7 окт. 2012 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
1
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 16:30
Гамбург
1 : 0
Ганновер-96
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 16:30
минуты: 1' - 77'
Гамбург
1
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 77'
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:00
Ганновер-96
4 : 1
Нюрнберг
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
4
Нюрнберг
1
минуты: 1' - 90'
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 18:30
Хоффенхайм
3 : 1
Ганновер-96
90'
90'
90'
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
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