Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Марсель Херцог
№18
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Санкт-Галлен
1 : 0
Суонси
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Санкт-Галлен
1
Суонси
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
Кубань
4 : 0
Санкт-Галлен
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
был в запасе
Кубань
4
Санкт-Галлен
0
был в запасе
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
Санкт-Галлен
2 : 3
Валенсия
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
был в запасе
Санкт-Галлен
2
Валенсия
3
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Валенсия
5 : 1
Санкт-Галлен
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Валенсия
5
Санкт-Галлен
1
был в запасе
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
Суонси
1 : 0
Санкт-Галлен
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Суонси
1
Санкт-Галлен
0
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Санкт-Галлен
2 : 0
Кубань
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
был в запасе
Санкт-Галлен
2
Кубань
0
был в запасе