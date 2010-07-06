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Иван Дьягольченко
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Химки
4 : 1
Сочи
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
Кубань
2 : 0
Сочи
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
был в запасе
Кубань
2
Сочи
0
был в запасе
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
Сочи
4 : 1
Ротор
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 56'
Сочи
4
Ротор
1
минуты: 1' - 56'
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
Мордовия
2 : 1
Сочи
12'
12'
12'
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'