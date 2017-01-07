Эйден МакГиди
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.01.2017 7 янв. 2017 сб 20:30
Престон
1 : 2
Арсенал
7.01.2017 7 янв. 2017 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Престон
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'