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Матч-центр
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Эйден МакГиди
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
7.01.2017
7 янв. 2017
сб
20:30
Престон
1 : 2
Арсенал
7.01.2017
7 янв. 2017
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Престон
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'