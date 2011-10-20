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Матч-центр
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Марк Уилсон
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2009/2010
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
Ренн
1 : 1
Селтик
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
был в запасе
Ренн
1
Селтик
1
был в запасе
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
Селтик
1 : 1
Удинезе
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 46' - 90'
Селтик
1
Удинезе
1
минуты: 46' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
Атлетико
2 : 0
Селтик
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 80'
Атлетико
2
Селтик
0
минуты: 1' - 80'