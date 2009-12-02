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Матч-центр
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Ли Нейлор
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2.12.2009
2 дек. 2009
ср
23:05
Селтик
2 : 0
Хапоэль
2.12.2009
2 дек. 2009
ср
23:05
минуты: 73' - 90'
Селтик
2
Хапоэль
0
минуты: 73' - 90'
5.11.2009
5 нояб. 2009
чт
21:00
Гамбург
0 : 0
Селтик
5.11.2009
5 нояб. 2009
чт
21:00
минуты: 59' - 90'
Гамбург
0
Селтик
0
минуты: 59' - 90'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
Селтик
0 : 1
Гамбург
50'
50'
50'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Селтик
0
Гамбург
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
Хапоэль
2 : 1
Селтик
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
был в запасе
Хапоэль
2
Селтик
1
был в запасе