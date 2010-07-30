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Дмитрий Извеков
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
30.07.2010
30 июля 2010
пт
19:30
Краснодар
0 : 0
Сочи
30.07.2010
30 июля 2010
пт
19:30
был в запасе
Краснодар
0
Сочи
0
был в запасе
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Химки
4 : 1
Сочи
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
минуты: 78' - 87'
Химки
4
Сочи
1
минуты: 78' - 87'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
Сочи
2 : 1
СКА-Хабаровск
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 48'
Сочи
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 48'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Луч
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
минуты: 1' - 44'
Сочи
1
Луч
2
минуты: 1' - 44'
2.05.2010
2 мая 2010
вс
17:30
Салют
1 : 2
Сочи
2.05.2010
2 мая 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 83'
Салют
1
Сочи
2
минуты: 1' - 83'
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
Авангард
0 : 0
Сочи
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Авангард
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
Сочи
1 : 1
Волгарь
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
минуты: 73' - 90'
Сочи
1
Волгарь
1
минуты: 73' - 90'