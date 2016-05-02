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Сейду Кейта
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
испания. примера
лига европы квалификация
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2.05.2016
2 мая 2016
пн
20:00
Дженоа
2 : 3
Рома
2.05.2016
2 мая 2016
пн
20:00
был в запасе
Дженоа
2
Рома
3
был в запасе
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
16:00
Рома
1 : 0
Наполи
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Рома
3 : 2
Торино
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 86'
Рома
3
Торино
2
минуты: 1' - 86'
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
13:30
Аталанта
3 : 3
Рома
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
13:30
был в запасе
Аталанта
3
Рома
3
был в запасе
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
21:45
Рома
1 : 1
Болонья
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
21:45
минуты: 90' - 90'
Рома
1
Болонья
1
минуты: 90' - 90'
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
16:00
Лацио
1 : 4
Рома
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Рома
4
минуты: 1' - 90'
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:45
Рома
1 : 1
Интер
24'
24'
24'
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:45
минуты: 1' - 57'
Рома
1
Интер
1
минуты: 1' - 57'
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Рома
17'
17'
17'
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Рома
2
минуты: 1' - 90'
4.03.2016
4 марта 2016
пт
22:45
Рома
4 : 1
Фиорентина
4.03.2016
4 марта 2016
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
4
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
20:00
Эмполи
1 : 3
Рома
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
1
Рома
3
минуты: 1' - 90'
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
22:45
Рома
5 : 0
Палермо
52'
52'
52'
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
22:45
52'
минуты: 1' - 90'
Рома
5
Палермо
0
минуты: 1' - 90'
12.02.2016
12 февр. 2016
пт
22:45
Карпи
1 : 3
Рома
12.02.2016
12 февр. 2016
пт
22:45
был в запасе
Карпи
1
Рома
3
был в запасе
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
22:45
Рома
2 : 1
Сампдория
61'
61'
61'
7.02.2016
7 февр. 2016
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2016
2 февр. 2016
вт
22:45
Сассуоло
0 : 2
Рома
30'
30'
30'
2.02.2016
2 февр. 2016
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Рома
2
минуты: 1' - 90'
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:45
Рома
3 : 1
Фрозиноне
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
3
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
22:45
Ювентус
1 : 0
Рома
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
22:45
минуты: 71' - 90'
Ювентус
1
Рома
0
минуты: 71' - 90'
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Рома
2 : 0
Дженоа
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Рома
2
Дженоа
0
был в запасе
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
20:00
Наполи
0 : 0
Рома
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
20:00
был в запасе
Наполи
0
Рома
0
был в запасе
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
17:00
Торино
1 : 1
Рома
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
17:00
был в запасе
Торино
1
Рома
1
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
Рома
0 : 2
Аталанта
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Рома
0
Аталанта
2
был в запасе
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