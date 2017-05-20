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Реми Риу
№69
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Нант
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
был в запасе
Лилль
3
Нант
0
был в запасе
7.05.2017
7 мая 2017
вс
18:00
Лион
3 : 2
Нант
7.05.2017
7 мая 2017
вс
18:00
был в запасе
Лион
3
Нант
2
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Нант
1 : 0
Лорьян
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Нант
1
Лорьян
0
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
Кан
0 : 2
Нант
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Кан
0
Нант
2
был в запасе
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
16:00
Нант
0 : 1
Бордо
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Нант
0
Бордо
1
был в запасе
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Нант
1
был в запасе
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
18:00
Нант
2 : 1
Анжер
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
18:00
был в запасе
Нант
2
Анжер
1
был в запасе
18.03.2017
18 марта 2017
сб
19:00
Нант
1 : 1
Ницца
18.03.2017
18 марта 2017
сб
19:00
был в запасе
Нант
1
Ницца
1
был в запасе
5.03.2017
5 марта 2017
вс
23:00
Монако
4 : 0
Нант
5.03.2017
5 марта 2017
вс
23:00
был в запасе
Монако
4
Нант
0
был в запасе
1.03.2017
1 марта 2017
ср
21:30
Бастия
2 : 2
Нант
1.03.2017
1 марта 2017
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Бастия
2
Нант
2
минуты: 1' - 90'
24.02.2017
24 февр. 2017
пт
21:00
Нант
3 : 1
Дижон
24.02.2017
24 февр. 2017
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
3
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
Метц
1 : 1
Нант
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Нант
1
минуты: 1' - 90'
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
23:00
Нант
3 : 2
Марсель
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Нант
3
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
19:00
Нант
0 : 2
Нанси
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Нанси
2
минуты: 1' - 90'
16.12.2016
16 дек. 2016
пт
22:45
Анжер
0 : 2
Нант
16.12.2016
16 дек. 2016
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Нант
2
минуты: 1' - 90'
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
22:00
Генгам
2 : 0
Нант
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Нант
0 : 6
Лион
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Лион
6
минуты: 1' - 90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Нант
0 : 0
Лилль
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
19:00
ПСЖ
2 : 0
Нант
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
22:00
Нант
1 : 1
Тулуза
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
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