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Матч-центр
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Джон Утака
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2012/2013
4.12.2012
4 дек. 2012
вт
22:45
Монпелье
1 : 1
Шальке-04
4.12.2012
4 дек. 2012
вт
22:45
минуты: 67' - 90'
Монпелье
1
Шальке-04
1
минуты: 67' - 90'
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
21:45
Монпелье
1 : 2
Олимпиакос
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Олимпиакос
2
минуты: 1' - 90'