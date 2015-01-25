Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Аарон Хьюз
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
8 нояб. 1979 (40) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
19:00
Брайтон & Хов
2 : 3
Арсенал
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
19:00
был в запасе
Брайтон & Хов
2
Арсенал
3
был в запасе