Аарон Хьюз
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
8 нояб. 1979 (40) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 19:00
Брайтон & Хов
2 : 3
Арсенал
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 19:00
был в запасе
Брайтон & Хов
2
Арсенал
3
был в запасе