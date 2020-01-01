Энди Кэрролл
№7
Нападающий
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 янв. 1989 (31) год
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
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Ньюкасл Юнайтед
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