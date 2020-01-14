Энди Кэрролл
№7
Нападающий
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 янв. 1989 (31) год
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Ньюкасл Юнайтед
4 : 1
Рочдейл
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
4
Рочдейл
1
был в запасе