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Лента
Матч-центр
Моя команда
Энди Кэрролл
№7
Нападающий
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 янв. 1989 (31) год
Рост
191
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2008/2009
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Ньюкасл Юнайтед
4 : 1
Рочдейл
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
4
Рочдейл
1
был в запасе