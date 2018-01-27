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Матч-центр
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Стивен Тэйлор
№27
Защитник
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Команда
Питерборо Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2008/2009
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
15:30
Питерборо Юнайтед
1 : 5
Лестер Сити
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Питерборо Юнайтед
1
Лестер Сити
5
минуты: 1' - 90'
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 3
Питерборо Юнайтед
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Питерборо Юнайтед
3
минуты: 1' - 90'