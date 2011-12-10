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Алан Смит
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2008/2009
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Норвич Сити
4 : 2
Ньюкасл Юнайтед
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Норвич Сити
4
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 90' - 90'
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
Манчестер Сити
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
был в запасе
Манчестер Сити
3
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Уиган Атлетик
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Уиган Атлетик
0
был в запасе
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
15:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Фулхэм
90'
90'
90'
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
15:00
минуты: 86' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
2
Фулхэм
1
минуты: 86' - 90'