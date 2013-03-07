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Матч-центр
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Обафеми Мартинс
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2009/2010
7.03.2013
7 марта 2013
чт
23:05
Леванте
0 : 0
Рубин
7.03.2013
7 марта 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
Олимпиакос
0 : 1
Леванте
9'
45'
9'
45'
9'
45'
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
9'
минуты: 1' - 83'
Олимпиакос
0
Леванте
1
минуты: 1' - 83'
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
Леванте
3 : 0
Олимпиакос
56'
56'
56'
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
56'
минуты: 1' - 83'
Леванте
3
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 83'