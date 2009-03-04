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Клаудиу Касапа
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
4.03.2009
4 марта 2009
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Манчестер Юнайтед
4.03.2009
4 марта 2009
ср
22:45
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
1.03.2009
1 марта 2009
вс
16:00
Болтон
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
1.03.2009
1 марта 2009
вс
16:00
был в запасе
Болтон
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Эвертон
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Эвертон
0
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
16:30
Портсмут
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
16:30
был в запасе
Портсмут
0
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Сток Сити
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 82' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
2
Сток Сити
2
минуты: 82' - 90'
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
Челси
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
был в запасе
Челси
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе