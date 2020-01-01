Эмре Белезоглу
№25
Полузащитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Турция
Дата рождения
7 сент. 1980 (39) лет
Рост
171
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Отбор ЧЕ-2020 - 2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Турция
2
0
0
0
0