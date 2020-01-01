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Лента
Матч-центр
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Эмре Белезоглу
№25
Полузащитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Турция
Дата рождения
7 сент. 1980 (39) лет
Рост
171
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
испания. примера
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019
Отбор ЧЕ-2020 - 2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Турция
2
0
0
0
0