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Эмре Белезоглу
№25
Полузащитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Турция
Дата рождения
7 сент. 1980 (39) лет
Рост
171
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
испания. примера
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
20:00
Турция
0 : 0
Исландия
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
20:00
был в запасе
Турция
0
Исландия
0
был в запасе
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
Франция
1 : 1
Турция
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
был в запасе
Франция
1
Турция
1
был в запасе
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
Турция
1 : 0
Албания
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Турция
1
Албания
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
Молдавия
0 : 4
Турция
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
был в запасе
Молдавия
0
Турция
4
был в запасе
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Исландия
2 : 1
Турция
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
был в запасе
Исландия
2
Турция
1
был в запасе
25.03.2019
25 марта 2019
пн
20:00
Турция
4 : 0
Молдавия
25.03.2019
25 марта 2019
пн
20:00
был в запасе
Турция
4
Молдавия
0
был в запасе
22.03.2019
22 марта 2019
пт
22:45
Албания
0 : 2
Турция
22.03.2019
22 марта 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Албания
0
Турция
2
минуты: 1' - 90'