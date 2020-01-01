Желсон Фернандес
№6
Полузащитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
2 сент. 1986 (33) года
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Айнтрахт
10
0
0
4
0