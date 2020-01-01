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Лента
Матч-центр
Моя команда
Желсон Фернандес
№6
Полузащитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
2 сент. 1986 (33) года
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
франция. лига 1
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
италия. серия а
отборочные матчи к че-2012
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2013/2014
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
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Г
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Ж
Кр
Айнтрахт
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