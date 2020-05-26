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Матч-центр
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Желсон Фернандес
№6
Полузащитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
2 сент. 1986 (33) года
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
франция. лига 1
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
италия. серия а
отборочные матчи к че-2012
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2013/2014
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Айнтрахт
3 : 3
Фрайбург
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
был в запасе
Айнтрахт
3
Фрайбург
3
был в запасе
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5 : 2
Айнтрахт
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
5
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
Айнтрахт
1 : 3
Боруссия
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Боруссия
3
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
Падерборн
2 : 1
Айнтрахт
39'
39'
39'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Падерборн
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Айнтрахт
2 : 4
Кельн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Кельн
4
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:30
Айнтрахт
2 : 2
Герта
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Герта
2
минуты: 1' - 90'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
Майнц
2 : 1
Айнтрахт
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
был в запасе
Майнц
2
Айнтрахт
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
26'
26'
26'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 1
Бавария
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
5
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Боруссия
4 : 2
Айнтрахт
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:30
Айнтрахт
3 : 0
Байер
44'
44'
44'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
3
Байер
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 2
Вердер
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Вердер
2
был в запасе
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
Унион
1 : 2
Айнтрахт
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Унион
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 2
Боруссия
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Аугсбург
2 : 1
Айнтрахт
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
2
Айнтрахт
1
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 1
Фортуна
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Фортуна
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Айнтрахт
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Айнтрахт
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Айнтрахт
1 : 0
Хоффенхайм
61'
61'
61'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
1
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90'