Джо Харт
№20
Вратарь
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 апр. 1987 (33) года
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
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Бернли
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