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Лента
Матч-центр
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Джо Харт
№20
Вратарь
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 апр. 1987 (33) года
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2012
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Бернли
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