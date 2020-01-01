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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джермейн Дефо
№9
Нападающий
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 окт. 1982 (37) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
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