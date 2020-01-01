Джермейн Дефо
№9
Нападающий
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 окт. 1982 (37) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
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Рейнджерс
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