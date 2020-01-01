Аарон Леннон
№12
Полузащитник
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
16 апр. 1987 (33) года
Рост
165
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бернли
6
0
0
4
0