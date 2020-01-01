Том Хаддлстоун
№44
Полузащитник
Подписаться
Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 дек. 1986 (33) года
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Дерби Каунти
1
0
0
1
0